Empoli, ecco il nome del sostituto di Ciccio Caputo

Il presidente Corsi ha già individuato il sostituto di Ciccio Caputo, attaccante simbolo dell’Empoli sempre più vicino al Genoa. Ecco il nome

Si è parlato di Empoli soprattutto per il mercato in uscita, con tanti giocatori sacrificati dopo la retrocessione in B. Ma parallelamente il presidente Corsi sta lavorando per allestire una rosa competitiva per la prossima stagione. Quasi sicuramente Caputo andrà via, probabilmente seguirà Andreazzoli all’Empoli, ma c’è già un possibile sostituto.

Nei giorni scorsi Corsi secondo Gianluca di Marzio ha messo gli occhi sul classe ‘92 Leonardo Mancuso, attaccante in prestito al Pescara. Nei prossimi giorni l’Empoli tenterà l’affondo decisivo.