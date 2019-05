Empoli, il presidente Corsi: «Andiamo a San Siro per vincere»

A San Siro per l’impresa salvezza. Un pareggio non basta, l’Empoli è lanciata e il presidente Corsi ci crede.

A tre punti dalla salvezza matematica l’Empoli non può abbassare la guardia. I giocatori sono carichi, Andreazzoli è pronto, il presidente Corsi accarezza il sogno. «Dobbiamo giocare a calcio esattamente come sappiamo fare. Senza alcun timore nei confronti dell’avversario o dello stadio, scendiamo in campo per imporre il nostro ritmo.

Abbiamo sempre impostato le partite per vincere e spesso ci è andata male per poco – le parole di Corsi a Radio Marte -. Abbiamo espresso un buon calcio durante tutta la stagione, valorizzando anche giocatori che sono diventati importanti»