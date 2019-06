Empoli, il saluto di Andreazzoli: «Legati per sempre»

Ecco il messaggio d’affetto di Aurelio Andreazzoli a tutti i tifosi dell’Empoli, dopo l’ufficialità del suo passaggio al Genoa

«Allenare l’Empoli é stato un onore ed un vero orgoglio – le parole dell’ex allenatore a Il Tirreno -. Abbiamo vissuto insieme un anno e mezzo pieno di gioia, di emozioni, di record, e nonostante momenti di amarezza e di sconforto resterà per me un periodo indimenticabile. Grazie all’Empoli per aver creduto in me e per l’opportunità concessami, ci lasciamo da amici e con affetto sincero.

Grazie ai miei ragazzi, uomini dotati di grandi doti morali, che hanno sempre dato tutto per me e per la causa. Infine, un grazie speciale alla città di Empoli ed a tutto il popolo empolese, per il sostegno e l’affetto che non hanno mai smesso di farmi sentire e per tutta la dignità e l’orgoglio contenuti in quegli applausi ad una squadra in lacrime appena retrocessa. Adesso le nostre strade si dividono, inizieranno nuove avventure, ma credo che i sentimenti che ci legano non si interromperanno mai. Con affetto, Nonno Aurelio».