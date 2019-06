Empoli, oltre ad Andreazzoli via anche Butti. E sul mercato…

Giorni di addii per l’Empoli di Corsi che dovrà obbligatoriamente ridimensionare la squadra in vista del prossima campionato in Serie B

Addii pesanti in casa Empoli. Dopo Andreazzoli abbandona anche il direttore dei rapporti istituzionali Andrea Butti. «L’Empoli Football Club comunica di aver raggiunto un accordo per la rescissione consensuale del contratto in essere con Andrea Butti» si legge nel comunicato ufficiale del club.

E il mercato deve ancora entrare nel vivo con i pezzi pregiati della collezione Corsi sotto i riflettori in Italia e all’estero. In ballo Krunic (Toro), Caputo (Genoa o Spal), Traorè (Sassuolo via Juve) e Bennacer (Genoa o Roma). La rivoluzione è appena iniziata.