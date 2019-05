Empoli, Spinelli provoca: «Punto tutti i soldi che ho sul Genoa»

Il presidente del Livorno è convinto che l’Empoli non abbia speranze contro l’Inter, e sulla corsa salvezza scommette sul Genoa

Schietto e diretto come sempre. Il presidente del Livorno Aldo Spinelli probabilmente si sarà fatto qualche nemico dalle parti di Empoli con queste dichiarazioni: «Io punterei non cento euro, ma tutti i soldi che ho sul Genoa, sul Genoa salvo dopo l’ultima partita della stagione. Come ci siamo salvati noi all’ultima giornata, mi auguro che lo stesso possa accadere per il Genoa.

Se l’Empoli va a vincere a Milano con l’Inter allora il calcio non ha più una logica. Credo che l’Inter si giochi 35 milioni contro l’Empoli, deve andare in Champions League ad ogni costo, per l’Atalanta con il Sassuolo sarà più facile».