Empoli-Torino, 37ª giornata Serie A 2018-2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

L’Empoli inizia il match in controllo del gioco. Sono tuttavia poche le occasioni nei primi minuti di gara. I toscani mettono in difficoltà Sirigu con una conclusione di Farias, ma il portiere è bravo a salvare la conclusione. L’Empoli sblocca il risultato al minuto 26′ grazie al gol di Acquah su assist di Pajac. Nella seconda metà del primo tempo anche il Torino si spinge in avanti. Grande occasione per Belotti su colpo di testa, ma Traorè salva sulla linea. La partita cambia nel secondo tempo, con l’ingresso in campo di Iago Falque. È proprio lo spagnolo a firmare il gol del pareggio del Torino, con un perfetto sinistro a giro. L’Empoli torna in vantaggio dopo il gol del neo-entrato Brighi. I toscani firmano poi il 3-1 grazie alla finalizzazione di Di Lorenzo. La partita viene definitivamente chiusa dal gol di Caputo. L’Empoli sale al quartultimo posto e può ancora sognare la permanenza in Serie A. Con questa sconfitta, invece, il Torino abbandona la zona europa.

Empoli-Torino 4-1: tabellino

MARCATORI: 26′ Acquah (E), 56′ Iago Falque (T), 65′ Brighi (E), 70′ Di Lorenzo (E), 89′ Caputo (E)

EMPOLI (3-5-2): Dragowski 6.5; Silvestre 6.5, Maietta 6 (77′ Vaseli sv), Dell’Orco 6.5; Di Lorenzo 8, Traorè 7 (92′ Capezzi sv), Bennacer 6.5, Acquah 7 (64′ Brighi 7), Pajac 7; Farias 6.5, Caputo 6.5. A disposizione: Provedel, Perucchini, Pasqual, Rasmussen, Nikolau, Vaseli, Ucan, Capezzi, Brighi, Oberlin. Allenatore: Andreazzoli.

TORINO (3-4-2-1): Sirigu 5.5; Izzo 5.5, N’koulou 5, Moretti 4.5; De Silvestri 5, Meitè 5.5 (68′ Zaza 5), Rincon 5, Aina 4.5 (53′ Iago Falque 6); Baselli 4.5 (78′ Lukic sv), Berenguer 5; Belotti 6. A disposizione: Ichazo, Rosati, Bremer, Lukic, Millico, Damascan, Zaza, Iago Falque. Allenatore: Mazzarri.

ARBITRO: Mazzoleni

Ammoniti: Farias, Berenguer

Empoli-Torino: diretta live

95′ – Triplice fischio di Mazzoleni. L’Empoli batte il Torino 4-1.

92′ – Cambio Empoli, esce Traorè, entra Capezzi.

89′ – Poker Empoli! Sinistro perfetto di Caputo dall’interno dell’area che finisce in rete.

87′ – Tiro d’esterno di Caputo da fuori area che finisce lontano dallo specchio della porta.

84′ – Ammonito Berenguer per un intervento da dietro su Pajac

78′ – Cambio Torino: esce Baselli, entra Lukic.

77′ – Cambio Empoli: esce Maietta, entra Vaseli.

75′ – Tiro ravvicinato di Zaza respinto da Dragowski.

71′ – Ammonito Farias dopo un brutto intervento su Moretti.

70′ – Terzo gol Empoli! Di Lorenzo segna il tris dell’Empoli con un potente tiro di sinistro dall’interno dell’area. Sirigu non può niente.

68′ – Cambio Torino: esce Meitè, entra Zaza

65′ – Gol Empoli! Il neo-entrato Brighi riporta l’Empoli in vantaggio. Grande azione di Di Lorenzo finalizzata con un tap-in dal centrocampista.

64′ – Cambio Empoli: esce Acquah, entra Brighi.

59′ – Intervento miracoloso di N’koulou sul tiro di Caputo.

56′ – Pareggio Torino! Iago Falque firma il gol del pareggio con un sinistro a giro che prima colpisce il palo e poi finisce in rete.

53′ – Cambio Torino: esce Ola Aina, entra Iago Falque.

52′ – Tiro di Traorè che si spegne sul corpo di Izzo.

46′ – Inizia il secondo tempo di Empoli-Torino

45′ – Mazzoleni fischia la fine del primo tempo

43′ – Calcio d’angolo per il Torino. Belotti colpisce di testa, ma la sua conclusione viene salvata sulla linea da Traorè.

41′ – Tiro debole di Belotti che viene facilmente bloccato da Dragowski.

35′ – Doppia occasione per Belotti. Prima il Gallo tenta una semi-rovesciata, ma Dragowski si fa trovare pronto, poi il suo colpo di testa finisce di poco fuori dallo specchio della porta.

26′ – Gol dell’Empoli! Pajac serve un perfetto assist ad Acquah, il quale è bravo a concludere di prima in rete.

24′ – Ancora un’occasione per Farias. Tiro centrale dell’attaccante che non mette però in difficoltà Sirigu.

11′ – Tiro a giro di Farias da fuori area. Sirigu mette in corner.

7′ – Grande occasione per l’Empoli. La conclusione di Farias finisce sulla schiena di Izzo. Il silent check conferma che non si trattava di un fallo di mano del difensore del Torino.

5′ – Tiro di Maietta dalla distanza che finisce in tribuna.

1′ – Mazzoleni fischia il calcio d’inizio.

Empoli-Torino: formazioni ufficiali

Empoli-Torino: probabili formazioni e pre-partita

Dallo stadio Castellani, andrà in onda il match valido per il trentasettesimo turno del campionato di Serie A tra i padroni di casa dell’Empoli ed il Torino. I toscani arrivano ad uno snodo fondamentale in ottica salvezza. Dopo il pareggio del Genoa contro il Cagliari, la squadra di Andreazzoli, in caso di vittoria contro i granata, concretizzerebbe il sorpasso nei confronti dei liguri, salendo a 38 punti.

Dall’altra parte, il Torino, trascinato da Andrea Belotti, può ancora sognare un posto in Europa League. Il sesto posto occupato dal Milan dista solamente due punti, una distanza non impossibile da colmare, nonostante le sfide contro Frosinone e Spal apparentemente agevoli per i rossoneri. Anche la Roma resta in vista, dati i 63 punti collezionati dai giallorossi, solo tre in più del Torino.

Empoli-Torino Streaming: dove vederla in tv

