Empoli, tutti convocati per la partita che vale una stagione

Ventidue convocati da Andreazzoli per la trasferta di Milano. Con una vittoria l’Empoli è salvo. E i tifosi scaldano la vigilia…

Tutta la squadra a Milano, Andreazzoli non rinuncia nemmeno agli infortunati. In partite come questa il gruppo può fare la differenza, e anche i tifosi hanno dato il loro contributo esponendo lo striscione «Forza azzurro, lotta col cuore» all’allenamento di rifinitura.

Pochi dubbi di formazione per Andreazzoli che dovrebbe affidarsi a un 11 molto simile a quello che ha battuto il Toro. Out Krunic, in attacco Caputo stringe i denti. Ballottaggio in difesa Maietta – Veseli. Ecco la probabile formazione dell’Empoli: Dragowski; Maietta, Silvestre, Dell’Orco; Di Lorenzo, Traorè, Bennacer, Acquah, Pajac; Farias, Caputo.