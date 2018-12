Emre Can, il grande giorno: ufficiale il suo arrivo in bianconero – FOTO

Ufficiale: Emre Can è un nuovo calciatore della Juventus – 21 giugno, ore 15.36

Ora è ufficiale. Emre Can è diventato ufficialmente un nuovo calciatore della Juventus. Dopo le visite mediche di rito, sostenute questa mattina al J Medical, il tedesco ha firmato il contratto che lo legherà con i colori bianconeri fino al 2022. La Juventus sosterrà oneri accessori per 16 milioni di euro. Ecco il comunicato ufficiale: «Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato un contratto di prestazione sportiva con il calciatore Emre Can con effetti dal 1° luglio 2018 e scadenza al 30 giugno 2022.

A fronte della sottoscrizione dell’accordo, Juventus sosterrà oneri accessori per € 16 milioni, pagabili nel corso dei prossimi due esercizi».

Iniziate le visite mediche di Emre Can – 21 giugno, ore 12.08

Emre Can è ufficialmente un nuovo calciatore della Juventus. In scadenza di contratto con il Liverpool, il tedesco ha deciso di iniziare una nuova avventura in Serie A e questa mattina è arrivato a Caselle, per poi trasferirsi al Jmedical. Come riportato sul sito ufficiale dal club di Torino, Can ha iniziato le visite mediche: tanti tifosi fuori dal centro medico per accogliere calorosamente il nuovo rinforzo, l’avventura della mezzala con la Juve sta per iniziare…

Emre Can è il quarto nuovo acquisto della Juventus. L’ex Liverpool atteso all’aeroporto di Torino, oggi le visite mediche

Colpo Juve a centrocampo, adesso il sogno Emre Can è diventato realtà. Inizierà ufficialmente oggi l’avventura del centrocampista tedesco ex Liverpool con la Vecchia Signora. Il centrale di centrocampo ha lasciato il Liverpool alla scadenza del contratto e si trasferisce in bianconero con la formula del parametro zero. Da free agent Can è libero di firmare per qualsiasi squadra e ha scelto la corte serrata della Juventus, che ormai da parecchi mesi vigilava in posizione di assoluta pole position avendo fatto terra bruciata attorno alle concorrenti.

Da un momento all’altro si attende l’arrivo di Emre Can a Torino. E non è un modo di dire ma la vera e propria realtà. Come testimoniato da uno scatto postato dalla formazione bianconera sul proprio account Twitter, infatti, gli uomini comunicazione juventini sono all’aeroporto di Torino in attesa dell’arrivo dell’aereo che porterà il nuovo acquisto in Italia. Di lì a poco Emre si trasferirà al J-Medical per sostenere le visite mediche in giornata e firmare il contratto ufficiale con la Juventus. Grande entusiasmo a Torino dove lo attende già un nutrito gruppo di tifosi. Emre Can firmerà un contratto quadriennale fino al 2022 a 5 milioni di euro più bonus a stagione.