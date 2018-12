Esonero Inzaghi: ore di riflessione in casa rossoblù

Esonero Inzaghi: dopo la sconfitta per 4-1 contro la Sampdoria, la panchina dell’ex centravanti rossonero sarebbe in bilico

Pesantissima sconfitta del Bologna in casa della Samp. La truppa di Inzaghi cade per 4-1 sotto i colpi di Praet, Ramirez e Quagliarella. Dopo questo nuovo capitombolo, gli emiliani si trovano al 18° posto in classifica con due sole vittorie in 14 gare, 5 pareggi e 7 sconfitte. Per questo motivo sono ore di profonda riflessione in casa rossoblù per il futuro di Filippo Inzaghi. La proprietà felsinea non è ovviamente contenta della stagione fin qui condotta da Inzaghi e starebbe ragionando per un cambio in panchina.

Favorito per prenderne il posto ci sarebbe Siniša Mihajlović, che già nella stagione 2015-2016 rilevò Inzaghi sulla panchina rossonera. Oltre al tecnico serbo, la cui ultima esperienza è stata quella, brevissima, in Portogallo con lo Sporting Lisbona, ci sarebbero in lizza Cesare Prandelli, Luigi Delneri e Giovanni De Biasi. Senza dimenticare che l’ex allenatore del Bologna, Roberto Donadoni, è ancora sotto contratto.