Esonero Nicola: confermata la fiducia da parte della società

La sconfitta per 4-0 contro la Sampdoria apre ufficialmente la crisi dell’Udinese, ma il tecnico Nicola non è in discussione

L’avventura di Davide Nicola all’Udinese continua ad essere condizionata da numerosi alti e bassi. Dopo l’esordio da sogno con la vittoria sulla Roma, i bianconeri hanno inanellato un filotto di otto senza lasciare quasi mai il segno.

Solo una vittoria conquistata, al netto di 3 pareggi e 4 sconfitte. Dopo la sconfitta casalinga contro il Parma la banda di Nicola era chiamata al riscatto contro la Sampdoria, squadra ostica ma a cui si poteva forse far male scendendo in campo col giusto approccio. Invece, L’Udinese è caduto sotto i colpi di Quagliarella e compagni, che stanno vivendo uno stato di grazia assoluta. Il 4-0 apre ufficialmente la crisi bianconera e da martedì la squadra andrà in ritiro per preparare il prossimo delicato match casalingo contro la Fiorentina, altro avversario problematico.