La calciatrice Alex Morgan si è aggiudicata il premio degli ESPY Award: è la miglior atleta femminile degli Stati Uniti

Non le è bastato aver conquistato il titolo mondiale e la scarpa d’argento. Alla calciatrice degli Stati Uniti, Alex Morgan, si è aggiudicata un altro importante premio.

Ieri sera, come confermato dal suo profilo Instagram, Morgan ha vinto il titolo di Best Best Female Athlete agli ESPY Award. La calciatrice ha superato la concorrenza della sciatrice Mikaela Shiffrin, della ginnasta Simon Biles e della cestita Breanna Stewart.