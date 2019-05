Europa League, il grande giorno è arrivato. Sarri e Emery per la gloria

Nella cornice di Baku, Chelsea e Arsenal si affrontano per conquistare l’Europa League. Per i Gunners anche una motivazione in più

Un’attesa sembrata infinita per tutti. Figuriamoci per i diretti protagonisti di Chelsea e Arsenal, che finalmente questa sera di daranno battaglia per conquistare l’Europa League, e non solo. Sì, perché se i Blues sono già qualificati alla prossima Champions grazie al piazzamento in campionato, lo stesso non possono dire i Gunners. Oltre alla conquista del prestigioso trofeo internazionale, quindi, i ragazzi di Emery daranno il massimo anche per questa motivazione apparentemente secondaria.

Chi arriva meglio? Difficile dirlo, ma è certo che in casa Chelsea i nervi sono piuttosto tesi. Vuoi la delicatezza del match, vuoi il futuro ancora nebuloso di Sarri, ed ecco che nell’allenamento finale vanno in scena battibecchi tra compagni di squadra. Proverà ad approfittarne l‘Arsenal, nel palcoscenico di Baku. Con un solo obiettivo da parte di entrambe le squadre: alzare al cielo il trofeo.