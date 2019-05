Europa League, inizia l’avvicinamento alla finale. Occasione per Sarri

Mancano appena 5 giorni alla finale di Europa League tra Chelsea e Arsenal. Sarri prepara i suoi e spera nel recupero di Kanté

Avrebbe probabilmente messo la firma, Maurizio Sarri, se a inizio anno gli avessero detto che alla sua prima stagione col Chelsea avrebbe raggiunto il terzo posto e la finale di Europa League. Sta preparando la sua squadra per la sfida del 29 maggio contro l’Arsenal. Oltre che al prestigioso titolo, da quella gara è probabile dipenda una grande fetta del suo futuro.

Non è un mistero che il tecnico piaccia in Italia, a Juve e Roma in primis. Ma il toscano, siamo sicuri, in questo momento è concentrato semplicemente sul derby inglese. Che vale un’intera stagione. Sarri dovrà rinunciare a Rudiger, Hudson-Odoi e Loftus-Cheek in maniera sicura. Attualmente ai box anche Kanté, ma per lui c’è ancora la speranza di un recupero. Sarebbe preziosissimo.