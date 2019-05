Europei Under 21, alla scoperta dei pre convocati da parte del ct azzurro Di Biagio: chi è Gabriele Moncini

Tra i pre convocati di Gigi Di Biagio per il raduno pre Europeo non ci sono soltanto profili già noti al pubblico della Serie A. All’interno della folta lista figurano anche giocatori che stanno costruendo, passo dopo passo, la loro carriera in Serie B. Tra questi figura Gabriele Moncini, classe ’96 in forza attualmente al Cittadella. Dopo le giovanili divise tra Prato e Juventus, l’attaccante approda al Cesena, club con cui ha l’opportunità di debuttare nel massimo campionato. Poi il ritorno al Prato in prestito per due stagioni, e il nuovo ritorno tra i bianconeri.

Nel 2018 la Spal rileva il suo cartellino. Con la squadra di Ferrara registra una sola presenza, disputando pochi minuti contro l’Inter. Nel gennaio di quest’anno passa al Cittadella, con cui fa sfracelli. Realizza 13 gol, contribuendo a far arrivare i suoi in zona play-off. Dove la sua vena realizzativa non accenna a fermarsi e sigla altre tre marcature. Tutto ciò, ovviamente, non è passato inosservato a Di Biagio.