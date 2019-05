Europei Under 21, alla scoperta dei pre convocati da parte del ct azzurro Di Biagio: chi è Lorenzo Montipò

Lorenzo Montipò fa parte di quel gruppo ristretto di giocatori che, nella lista dei pre convocati di Gigi Di Biagio per l‘Europeo Under 21, provengono dalla Serie B. Portiere classe 1996, nasce calcisticamente a Novara. In Piemonte affronta il lungo percorso delle giovanili per poi approdare nel 2012 in prima squadra. Esordisce nel campionato cadetto nel 2013. Nel 2015 si trasferisce a Siena, in cui disputa l’intera annata da titolare.

Poi il ritorno al Novara, non prima di aver vissuto una stagione sempre in panchina col Carpi. Dall’agosto 2018 è protagonista con la casacca del Benevento. Con i partenopei arriva a disputare la semifinale play-off contro il Cittadella, che ha tuttavia esito negativo. Lui stesso non è puntualissimo nella gara di ritorno. A fargli tornare il sorriso, adesso, c’è la speranza azzurra.