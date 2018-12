Fabregas-Chelsea ai titoli di coda: si tratta per lo svincolo, il Milan spera

Buone notizie per il Milan dall’Inghilterra: Fabregas-Chelsea ai titoli di coda, lo spagnolo sposerà «un nuovo progetto europeo».

Si accendono le speranze di portare Cesc Fabregas in Italia per il Milan. Secondo quanto riportato da Marca, infatti, il centrocampista starebbe trattando il questi giorni lo svincolo dal Chelsea. Fabregas-Chelsea ai titoli di coda: una volta svincolato, l’ex Arsenal sarà libero di accordarsi con un nuovo club, e secondo fonti del quotidiano di Madrid, il giocatore sposerà «un nuovo progetto europeo».

Al momento non è dato sapere di più, ma, assicura Marca, il nome della futura squadra di Fabregas si dovrebbe conoscere già nei prossimi giorni. Fabregas è di fatto chiuso nel Chelsea guidato da Maurizio Sarri, visto che il tecnico italiano gli preferisce sistematicamente Jorginho, Kanté e Kovacic, e per questo punta a giocare con regolarità in una squadra ambiziosa. Il Milan è in prima fila e potrebbe rappresentare per lui una grande opportunità di rilancio, tuttavia i rossoneri dovranno guardarsi dalla concorrenza del Monaco. Nonostante la squadra biancorossa navighi in cattive acque, infatti, Fabregas ritroverebbe in panchina Thierry Henry, suo amico e compagno di squadra ai tempi dell’Arsenal. La partita è aperta e in via Aldo Rossi sperano che il centrocampista scelga l’Italia una volta ottenuto lo svincolo dal Chelsea.

FABREGAS, FUTURO AL MILAN? SI CERCA UN ACCORDO