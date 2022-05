Feyenoord, Dessers avverte la Roma: «Destro, sinistro o di testa: segno sempre»

Cyrel Dessers, attaccante del Feyenoord, ha parlato in vista della finale di Conference League contro la Roma: le dichiarazioni

Cyrel Dessers ha parlato a Sky Sport in vista di Roma-Feyenoord.

LE PAROLE – «Molti attaccanti sono alti, veloci o hanno qualità che spiccano, io invece no. Penso di essere un attaccante a tutto campo, posso giocare spalle alla porta o inserendomi tra le linee. So segnare di sinistro o di destro. Ho segnato tanto anche di testa, sono un attaccante buono per tutto, senza essere spettacolare in qualcosa di particolare».