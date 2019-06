Finale Champions League, a Lucas il compito di sorprendere ancora

Lucas Moura è chiamato ancora una volta a guidare l’attacco del Tottenham. Vuole ripetersi dopo la pazzesca tripletta contro l’Ajax

Sembra paradossale da dire, ma l’infortunio di Harry Kane è come se avesse fatto bene a Lucas Moura. Se il Tottenham può stasera giocarsi la finale di Champions League è fuori dubbio che tantissimo lo deve al brasiliano. Con l’inglese ai box, l’ex Paris Saint Germain è stato in grado di responsabilizzarsi, come forse mai aveva fatto in carriera. I tre gol in semifinale contro l’Ajax, forse, è anche inutile rimarcarli.

Proverà a prendersi nuovamente la scena contro il Liverpool. A guidare l’attacco sarà sempre lui, in quella che si preannuncia essere la serata più emozionante della sua vita. Se rivedere la tripletta contro gli olandesi l’ha fatto emozionare, chissà cosa accadrebbe se dovesse apparire in tabellino stasera…