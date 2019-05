Finale Champions League, sale la tensione. Le curiosità – VIDEO

Si avvicina la finale di Champions League. Liverpool e Tottenham alla caccia del trofeo: le curiosità principali sulla sfida

Sta per arrivare l’appuntamento più importante dell’anno. Due giorni soltanto separano il Liverpool e il Tottenham dalla sfida del Wanda Metropolitano, dove in palio ci sarà la Champions League. Difficile a questo punto tirar fuori un pronostico sulla vincente, sopratutto perché si tratta di un derby inglese. E, nel corso della storia ma anche in questa competizione, i pronostici tra squadra d’oltre manica sono stati spesso ribaltati.

Pochettino spera di avere Kane in degna condizione fisica, contemporaneamente Klopp vuole accantonare il tabù finali. Sono sei gli atti conclusivi in cui il tecnico tedesco è uscito sconfitto. Allo stesso tempo gli Spurs cercheranno di portare il trofeo in bacheca alla loro primissima finale in Champions. L’ultima squadra a riuscirsi è stato il Borussia Dortmund nel 1996