Fiorentina, asta inglese per Dragowski: superati i 10 milioni

Dopo un finale di stagione da protagonista assoluto all’Empoli, Bartlomiej Dragowski torna a Firenze e scatena un’asta inglese

Non sarà l’esclusione dalla lista dei convocati per l’Europeo Under 21 a fermarlo. Dopo un finale di stagione in cui si è confermato protagonista assoluto all’Empoli, Bartlomiej Dragowski torna a Firenze con le valigie in mano. In attesa del passaggio di proprietà a Rocco Commisso (arrivato in Italia ieri sera), il portiere polacco valuta le possibili destinazioni future.

In Inghilterra sta spopolando, lo dimostrano le offerte arrivate in società: dieci milioni di euro dal Southampton, superati dal Bournemouth pronto a garantire 11 milioni più 4 di bonus e la maglia da titolare al posto di Boruc. Ma Dragowski ha parecchi estimatori anche in Italia, e siamo solo a inizio giugno.