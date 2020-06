Fiorentina Brescia, i convocati di Diego Lopez: c’è Tonali, out Balotelli

Il Brescia ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per il match di domani contro la Fiorentina: l’elenco completo

Rottura totale tra il Brescia e Mario Balotelli. Era prevedibile ma ora vi è la certezza: l’attaccante non è stato convocato per la trasferta di Firenze in programma domani. Tonali ce la fa e partirà con la squadra. Ecco l’elenco completo.

1 Joronen

2 Sabelli

3 Mateju

4 Tonali

5 Gastaldello

7 Spalek

8 Zmrhal

9 Donnarumma

11 Torregrossa

12 Andrenacci

16 Ghezzi

18 Ayé

19 Mangraviti

23 Skrabb

24 Viviani

26 Martella

27 Dessena

28 Romulo C.

29 Semprini

31 Bjarnason

32 Papetti