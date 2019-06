Fiorentina, Cognigni: «Non abbiamo alcun rimpianto»

L’ex presidente esecutivo della Fiorentina Mario Cognigni ha incontrato Rocco Commisso in hotel per il passaggio di consegne definitivo

Emozionato, immerso nei suoi pensieri. Il saluto dell’ex presidente esecutivo viola Mario Cognigni a Rocco Commisso è l’ultimo atto formale della “vecchia” proprietà, aspettando le mosse a livello di organigramma e di mercato del nuovo patron.

«Più che emozioni c’è la consapevolezza di aver lasciato una macchina funzionante – le parole di Cognigni a Radio Bruno -, che è stata apprezzata, tutti i progetti che avevamo in testa verranno sviluppati in linea con quanto già deciso. Momenti più belli? Moltissimi. Rimpianti ed errori? Nessuno, parlarne sarebbe inopportuno. I Della Valle sono convinti di aver lasciato la Fiorentina in buone mani a Commisso, io tornerò sicuramente a Firenze».