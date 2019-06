Fiorentina, Commisso il romantico. Un mercato basato sui ritorni

Fiorentina, continua il mercato dei ritorni. Dopo Pradè e Batistuta per la società, Commisso punta Borja Valero, anima viola per 5 anni

Definiamolo romantico. Sembra essere così il nuovo proprietario della Fiorentina, Rocco Commisso. Sì, perché da quando è presidente viola il suo lavoro è sempre stato orientato verso i ritorni. Ha confermato Montella, già allenatore dal 2012 al 2015, ha richiamato Pradè e vuole Batistuta in società. Non è finita qui: perché per il centrocampo si punta al clamoroso ritorno di Borja Valero.

Arrivato in Toscana nel 2012 per 7 milioni dal Villarreal, è diventato in pochissimo tempo leader della squadra e del pubblico, aiutato dal suo carattere e sopratutto dalla qualità espressa in campo. Dal 2016 inizia il pressing di Spalletti, che lo voleva già alla Roma. Niente da fare, quell’anno. Si dovranno aspettare solamente 365 giorni, poiché l’allenatore di Certaldo lo chiamerà con sé all’Inter. Dopo due anni il ciclo sembra concluso, Commisso è pronto a farlo tornare a casa.