Fiorentina, Commisso instancabile, e sul futuro di Montella…

Agenda fitta di impegni per Rocco Commisso, che non si è fermato nemmeno di domenica. E intanto valuta la conferma di Montella

Domenica al lavoro per Rocco Commisso, marcato a uomo dall’ormai inseparabile Giancarlo Antognoni, club manager viola. In mattinata il neo patron si è presentato in via Carnesecchi, per visitare il convitto del settore giovanile della Fiorentina e informarsi su come vivono le giovani promesse viola.

Antognoni lo ha definito sui social “Un presidente davvero speciale”, oggi dovrebbe essere l’ultimo giorno in Italia per Commisso prima del rientro in USA. Intanto salgono le quotazioni di Montella per la panchina: in attesa del faccia a faccia il patron sta valutando la riconferma dell’allenatore.