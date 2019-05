Fiorentina, il comunicato dei tifosi: «Presto ci sarà la resa dei conti»

I tifosi della Fiorentina hanno diffuso un comunicato dal duplice intento: sostenere la squadra a Parma e contestare la società

Prima tutti a Parma per sostenere la squadra, poi la resa dei conti con la società. È questo l’obiettivo dei tifosi della Fiorentina che, nella giornata odierna, hanno diffuso un comunicato.

PARMA FIORENTINA – «Il momento è delicato e c’è bisogno dell’aiuto di tutti per uscire da questa situazione negativa. Sarebbe bello vedere una presenza numerica più massiccia, oltre a quella dei soliti che la sostengono sempre».

RISPOSTA A DELLA VALLE – «Abbiamo letto con stupore l’invito di Della Valle a star vicini ai ragazzi e a sostenere la Fiorentina in questa situazione delicata. Rispondiamo con franchezza che qualora Diego volesse imparare davvero a dare sostegno e vicinanza, può venire a lezione dalla Fiesole. Verrà il momento, è certo, in cui Diego Della Valle dovrà rendere conto delle provocazioni e delle falsità che ha scritto nella sua lettera indirizzata a Firenze. Per adesso ci limitiamo a dire che se la società è in vendita, come dice, dovrebbe esserne deciso il prezzo e nominato un Advisor. Il 27 maggio inizia la resa dei conti, nel frattempo salviamo la nostra Fiorentina: tutti a Parma».