Fiorentina, con Commisso arriva l’International Champions Cup

Doppio impegno estivo per la Fiorentina: aprirà la nuova stagione in ritiro a Moena, poi in USA l’International Champions Cup voluta da Commisso

Luglio intenso per la Fiorentina: il ritiro di Moena è salvo, ma la novità di quest’anno è la partecipazione all’International Champions Cup fortemente voluta da Commisso. I viola sostituiranno la Roma – impegnata nei preliminari di Europa League – nel prestigioso torneo internazionale con Arsenal, Benfica e Chivas Guadalajara dal 16 luglio in poi.

L’ottima notizia per i tanti tifosi che avevano già prenotato le vacanze estive a Moena è che Commisso ha confermato anche il ritiro sulle Dolomiti, come da tradizione, dal 6 al 21 luglio. Al netto del mercato e dell’interesse della Juventus, Federico Chiesa, il più atteso, salterà le prime settimane di ritiro a Moena causa Europeo Under 21.