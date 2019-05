Fiorentina, occhio alla concorrenza: Muriel nel mirino di un club di Serie A

Luis Muriel è in bilico: dopo un buonissimo inizio dopo l’arrivo a gennaio, l’attaccante si è via via spento. Su di lui c’è però un club di Serie A

La Fiorentina non è sicura di riscattare Luis Muriel. Dopo un ottimo inizio dopo il suo arrivo a gennaio, il colombiano si è spento nelle ultime gare e la squadra ne sta risentendo. In attesa della decisione viola in merito al riscatto del giocatore, non mancano le pretendenti.

Come riporta Don Balon, sul colombiano ci sarebbe l’Atalanta. Il sogno dei bergamaschi sarebbe creare una coppia d’attacco Zapata-Muriel. Tutto è sospeso in attesa di capire cosa faranno i Della Valle.