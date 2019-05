Non è ancora ufficiale, ma il terzino sinistro serbo classe ‘99 è ad un passo dalla Fiorentina. E sta già imparando l’italiano.

Aleksa Terzic è pronto ad indossare la maglia della Fiorentina. Questione di ore, al massimo di giorni. «Sono cresciuto nelle giovanili della Stella Rossa, gli scout viola mi hanno seguito in tutte le partite della Youth League e hanno presentato un’offerta al club. Sto imparando la lingua italiana, arrivo tra una settimana.

Alla fine dell’anno il mio contratto con la Stella Rossa scadrà. Sarei potuto andare via a parametro zero ma non volevo. Sono molto amico di Vlahovic, mi ha già scritto dicendomi che mi aspetta alla Fiorentina. Non vedo l’ora anche di incontrare Milenkovic».