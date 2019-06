Fiorentina, Della Valle al passo d’addio: oggi il giorno di Commisso?

Commisso è sbarcato a Milano dove incontrerà Diego Della Valle in giornata per definire il passaggio di proprietà della Fiorentina

Firenze è in attesa di quella che potrebbe essere una giornata storica. Dopo 17 anni, infatti, la Fiorentina è a un passo dal passaggio di proprietà: da Diego Della Valle a Rocco Commisso. Diego e Andrea sono attesi a Milano proprio in queste ore con il presidente esecutivo Mario Cognigni.

Un’accelerata decisa che potrebbe portare alla chiusura dell’affare per una cifra vicina ai 200 milioni di euro. E intanto le quotazioni di Montella sono in ribasso: per sostituirlo i nomi sono quelli di Gattuso, Spalletti e Di Francesco. In società potrebbero entrare Gandini, Massara e Mirabelli (o Marino).