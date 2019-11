Fiorentina, Dragowski: «Dove possiamo arrivare? In alto ma senza fretta»

Fiorentina, le parole dell’estremo difensore della viola che si sta mettendo in mostra in questa prima parte di campionato

Dragowski sta facendo benissimo a Firenze e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Il portiere della Fiorentina ha rilasciato un’intervista al Corriere Fiorentino. Ecco le sue parole.

«Ho sempre saputo che mi sarebbe bastata un’opportunità per dimostrare chi sono. Commisso ha un entusiasmo trascinante. Parla con tutti come fosse un amico e non il capo. Ti fa capire che ti vuole bene. Dove può portare la Fiorentina? In alto. Non subito, magari, ma nel giro di 3-4 anni potremo lottare per vincere».