Fiorentina già in ritiro: Pezzella c’è, Mirallas in forte dubbio

Ieri allenamento a porte aperte alla presenza del presidente Della Valle. Montella ha provato il probabile undici titolare

Giorni di fuoco per una Fiorentina già in ritiro da ieri sera, in vista della sfida senza ritorno contro il Genoa di domenica sera. Montella ha provato a stemperare la tensione con un allenamento a porte aperte che ha dato qualche indicazione di formazione. Niente partitella per Mirallas – difficilmente sarà della partita -, probabile 3-5-2 con Simeone e Chiesa in attacco.

Pezzella dovrebbe stringere i denti dopo l’operazione allo zigomo con Milenkovic e Vitor Hugo in difesa. A centrocampo Gerson in mezzo, Benassi e Veretout ai suoi fianchi. Sugli esterni Dabo e Biraghi.