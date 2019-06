Fiorentina, incontro Della Valle-Joe Barone, braccio destro di Commisso

I Della Valle stanno trattando la cessione della Fiorentina. Incontro con Joe Barone, braccio destro di Rocco Commisso

La trattativa per la cessione della Fiorentina entra nel vivo. Il club viola potrebbe cambiare padrone con i Della Valle pronti a cedere le loro quote nelle mani di Rocco Commisso. In questi minuti sta andando in scena un incontro, a Milano.

I Della Valle starebbero parlando con Joe Barone, braccio destro di Rocco Commisso e non con Commisso. Un segnale comunque importante: si va verso la cessione, la trattativa è giunta nelle fasi calde. Attese novità in giornata.

