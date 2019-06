Fiorentina, la Roma spinge i viola a casa di…Commisso!

La Fiorentina è la candidata principale per rimpiazzare la Roma nell’International Champions Cup. Valutazioni da fare da parte dei viola

Per un italiana che rifiuta la partecipazione all’International Champions Cup (la Roma, obbligata), ce n’è un’altra pronta a fare i biglietti per partecipare alla competizione. È la Fiorentina, che è il club prediletto per rimpiazzare i giallorossi nella kermesse in programma negli Stati Uniti. Sarebbe un regalo niente male per il neo presidente Rocco Commisso, che potrebbe immediatamente sfoggiare il suo giocattolo nella sua patria.

Sarebbe un’esperienza niente male, per i viola, che si ritroverebbero ad affrontare squadre del calibro dell’Arsenal e del Benfica. Tutto al momento in dubbio, in ogni caso, poiché i toscani devono ancora programmare la loro pre-season. La cosa certa è che, a Commisso, non dispiacerebbe dare una tale visibilità alla Fiorentina. Ancora poco tempo e si scioglieranno tutti i dubbi sull’estate viola.