Montella cerca la prima vittoria con la Fiorentina dal suo ritorno e lancia un appello ai tifosi: «Non ignorateci»

Il ritorno alla Fiorentina, Vincenzo Montella, non poteva di certo immaginarselo così. Sei partite fino a questo momento sulla panchina viola, con cui ha ottenuto solo un punto. Il pareggio casalingo contro il Bologna al debutto, poi il buio. Che ha trascinato i tifosi toscani in un incubo a cui forse non erano preparati. La classifica recita quota 40, l’Empoli è terzultima a 35. Il margine per stare tranquilli ovviamente c’è, ma i viola devono sterzare a partire dalla gara di domani a Parma.

Montella vuole svoltare. Per concludere al meglio la stagione ma anche per il futuro. L’appello del tecnico in conferenza è verso i tifosi: «Siamo stati a lungo ignorati, non fatelo. Contestateci o supportateci, ma non ignorateci». Inevitabile un pensiero sulla classifica: «Non sono preoccupato, sono convinto che faremo punti».