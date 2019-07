Fiorentina, si lavora sul mercato: le possibili operazioni in entrata e uscita

Continua il ritiro della Fiorentina negli Stati Uniti: intanto, da Firenze, si continua a lavorare sul mercato. Le operazioni

La Fiorentina continua ad allenarsi negli Stati Uniti, dove è in corso la ICC 2019. Il club di Montella si prepara per la sfida contro il Benfica, ma intanto, da Firenze, si continua a lavorare sul mercato.

Come spiega La Gazzetta dello Sport, sono varie le operazioni in entrata e inuscita. Dopo il trasferimento di Veretout alla Roma, nelle prossime ore Vitor Hugo andrà al Palmeiras. Dabo piace invece a Nantes e Olympiacos. In entrata il nome più caldo resta quello di Lirola, per il quale ancora manca l’accordo tra domanda e offerta.