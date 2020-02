Fiorentina-Milan streaming e probabili formazioni: dove vederla

Fiorentina-Milan: i viola di Beppe Iachini sfidano i rossoneri di Stefano Pioli nell’anticipo serale del sabato della 25ª giornata di Serie A

Il Milan di Stefano Pioli continua la sua lotta per l’Europa affrontando fuori casa la Fiorentina di Beppe Iachini, in ottime condizioni di forma e reduce dal roboante 5-1 inflitto alla Sampdoria, nell’anticipo serale del sabato della 25ª giornata di Serie A. I rossoneri sono attualmente sesti con Verona e Parma con 35 punti, mentre i viola si trovano al 13° posto con 28. Fiorentina-Milan: la partita si giocherà sabato 22 febbraio 2020 nello scenario dello Stadio Artemio Franchi di Firenze, con fischio d’inizio alle ore 20.45.

Fiorentina-Milan sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN. Gli abbonati potranno seguire la partita in diretta streaming sul pc collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, oppure su smartphone e tablet attraverso l’app DAZN, scaricabile su tutti i device iOS e Android.

Sarà possibile anche seguire Fiorentina-Milan sulle moderne smart tv compatibili con l’applicazione o collegando al proprio televisore una console Xbox o PlayStation 4 o un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. La telecronaca di Fiorentina-Milan su DAZN sarà affidata a Pierluigi Pardo, con Roberto Cravero al commento tecnico.



Fiorentina-Milan, info e dove vederla

Competizione: Serie A 2019/2020

Quando: Sabato 22 dicembre 2020

Fischio d’inizio: ore 20.45

Stadio: Stadio Artemio Franchi (Firenze)

Dove vederla in streaming: Segui live Fiorentina-Milan solo su DAZN

Arbitro: Gianpaolo Calvarese di Teramo



Le probabili formazioni

FIORENTINA – Iachini sembra intenzionato a dare fiducia a Duncan nell’undici titolare: il ghanese sarà preferito a Benassi come mezzala destra, con Pulgar in cabina di regia e Castrovilli mezzala sinistra, mentre Lirola e Dalbert presidieranno le due corsie laterali. Out per squalifica il croato Badelj. Davanti Vlahovic è favorito su Cutrone per far coppia con Chiesa. Tutto scolpito in difesa: davanti al portiere Dragowski, giocheranno Milenkovic, German Pezzella e Caceres.

MILAN – Pioli recupera Calhanoglu, e dopo la parentesi 4-2-3-1 vista con il Torino, dovrebbe far ritorno al 4-4-1-1 con il turco sulla trequarti alle spalle di Ibrahimovic. A centrocampo ad agire da ali saranno Castillejo a destra e Rebic a sinistra, mentre in mezzo Kessié affiancherà Bennacer. Fra i pali ci sarà Gigio Donnarumma, davanti a lui una linea a quattro difensiva con Conti, preferito a destra a Calabria, Theo Hernández a sinistra e al centro Musacchio, complice l’infortunio di Kjaer, che tornerà a far coppia con Romagnoli.



FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic. All. Iachini



MILAN (4-4-1-1): G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernández; Castillejo, Kessié, Bennacer, Rebic; Calhanoglu; Ibrahimovic. All. Pioli



