Fiorentina, Mirallas e Pezzella in dubbio. E ipotesi ritiro anticipato

Contro il Genoa serve la partita perfetta, Montella proverà a recuperare Mirallas e Pezzella, intanto probabile ritiro anticipato

Due giocatori da recuperare e la salvezza appesa a un filo. Contro il Genoa la Fiorentina non può sbagliare, Montella valuta il ritiro anticipato e intanto si gioca il tutto per tutto con Mirallas e Pezzella. L’attaccante al belga, al momento non è al 100% e sarà valutato di giorno in giorno in vista del Genoa.

German Pezzella continua ad allenarsi con la mascherina protettiva sullo zigomo operato da poco, una situazione fastidiosa, difficile da gestire, soprattutto in partita. Ma contro il Genoa difficilmente mancherà. Intanto Montella, in accordo con la società, potrebbe anticipare il ritiro a venerdì.