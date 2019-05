Fiorentina, Montella si gioca tutto, e occhio al mercato

Serve uno scatto d’orgoglio per la salvezza, in un finale di stagione da incubo. Montella è in discussione, e sul mercato non c’è solo Chiesa

Chiesa e i suoi fratelli, incapaci di risollevare la Fiorentina da una brutta posizione, con la salvezza matematica ancora da conquistare. Una situazione complicata da gestire e che rischia di avere ripercussioni anche sul mercato.

Chiesa è il gioiellino, la Juventus è sulle sue tracce ma piace anche all’estero. C’è anche Milenkovic, osservato speciale dall’Atletico Madrid, mentre Muriel potrebbe non essere riscattato. Veretout ha parecchi estimatori non solo in Italia, a Firenze si annuncia un’estate caldissima.