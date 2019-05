Fiorentina, Muriel: prima la Coppa America poi il mercato

L’attaccante viola è nella lista dei 23 convocati da Queiroz per la Coppa America. Ma non sarà riscattato dalla Fiorentina

Luis Muriel ci ha sperato fino all’ultimo e sarà uno dei protagonisti in Brasile. Il ct della Colombia lo ha inserito ufficialmente nella lista dei 23 convocati per la Coppa America 2019, si giocherà una maglia in attacco con Zapata e Falcao.

Terminata l’avventura con la Colombia molto probabilmente farà rotta verso Siviglia: in questo momento infatti la Fiorentina non sembra intenzionata a riscattare il suo prestito, anche a causa dell’instabilità societaria e della cessione imminente. Troppi i 15 milioni imposti dal Siviglia per riscattarne il cartellino, nonostante il buon impatto con il campionato di A.