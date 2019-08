Fiorentina-Napoli streaming e probabili formazioni: dove vederla

Fiorentina-Napoli streaming e probabili formazioni: ecco dove vedere il match che apre la Serie A 2019/2020 e il campionato dei bianconeri

Il Napoli di Carlo Ancelotti inizia il campionato di Serie A 2019/2020 affrontando in un’insidiosa trasferta al Franchi la nuova Fiorentina di Vincenzo Montella nel secondo anticipo della 1ª giornata. Fiorentina-Napoli: la partita è in programma sabato 24 agosto 2019 alle ore 20.45 nella cornice dello Stadio Artemio Franchi di Firenze.

La gara Fiorentina-Napoli sarà trasmessa in tv in diretta e in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta streaming su pc, smartphone e tablet attraverso l’app Sky Go, scaricabile su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile. C’è poi l’opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Fiorentina-Napoli

Competizione: Serie A 2019/2020

Quando: Sabato 24 agosto 2019

Fischio d’inizio: ore 20.45

Dove vederla in tv: Sky Sport Serie A (canali 202 e 249 del satellite, 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 251 del satellite) – NOW TV

Dove vederla in streaming: Sky Go

Stadio: Artemio Franchi (Firenze)

Arbitro: Davide Massa di Imperia



Le Probabili Formazioni

FIORENTINA – Nell’undici di Montella, davanti al portiere Dragowski, a destra Lirola dovrebbe stringere i denti ed essere regolarmente in campo nonostante non sia al meglio dopo la contusione rimediata in Coppa Italia, mentre a sinistra vista la trattativa in corso con l’Inter, Terzic potrebbe essere preferito a Biraghi. In mezzo Milenkovic affiancherà capitan German Pezzella. A centrocampo il cileno Pulgar e Benassi saranno le due mezzali, con il rientrante Badelj in regia. Nel tridente d’attacco con Chiesa e Boateng potrebbe trovar spazio Sottil, in vantaggio su Vlahovic e Montiel. Ribery potrebbe essere convocato e trovar spazio nel finale di partita.

NAPOLI – A causa dei fastidi muscolari, Milik è tornato ad allenarsi parzialmente con il gruppo soltanto giovedì e con ogni probabilità a Firenze partirà dalla panchina: al suo posto al centro dell’attacco partenopeo ci sarà Mertens. A supporto del belga agiranno Callejón, Zielinski e Insigne. Sulla mediana Fabian Ruiz affiancherà Allan. Dietro, davanti a Meret, a destra ci sarà Di Lorenzo, con Ghoulam a sinistra e al centro la coppia Manolas-Koulibaly.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Ger. Pezzella, Terzic; Pulgar, Badelj, Benassi; Chiesa, K. Boateng, Sottil. All. Montella

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Fabian Ruiz; Callejón, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Ancelotti



