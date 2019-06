Fiorentina, oggi Commisso a Milano a caccia del nuovo ad

Ultimi giorni in Italia per Rocco Commisso, il rientro negli USA è previsto per mercoledì. Oggi a Milano possibile incontro con il nuovo ad

Ultimi giorni in Italia per Rocco Commisso che mercoledì rientrerà negli States. Oggi il patron viola secondo Radio Bruno sarà a Milano per impegni lavorativi e appuntamenti programmati, tra i quali quello con il possibile nuovo amministratore delegato della Fiorentina.

Tanti nomi al vaglio, al momento a parte Antognoni – punto di riferimento e di contatto con il passato -, l’organigramma della società è da reinventare. Il futuro ad potrebbe essere Luca Scolari, oggi il faccia a faccia con Commisso a Milano, poi il patron farà le sue valutazioni, Corvino è al passo d’addio mentre Montella potrebbe essere riconfermato.