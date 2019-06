Fiorentina, ora che succede? Da Montella ad Antognoni: chi va e chi resta. La situazione in casa Viola in caso di passaggio di proprietà

Sembra ormai soltanto più questione di tempo il passaggio di proprietà della Fiorentina che vedrà il passaggio del testimone dalla famiglia Della Valle a Rocco Commisso. L’approdo dell’imprenditore italo-americano dovrebbe spingere verso la porta d’uscita Pantaleo Corvino che dovrebbe essere sostituito nel ruolo di ds da Massimiliano Mirabelli.

Resta in bilico la posizione di Vincenzo Montella, mentre dovrebbe restare Giancarlo Antognoni, uomo simbolo del club gigliato. Anche se – come sottolinea la Gazzetta dello Sport – per il ruolo di ds si sta pensando alla figura di Pierpaolo Marino.