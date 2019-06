Milan, Commisso blocca Mirabelli per la Fiorentina: con lui ci sarà Gattuso?

Milan, Rocco Commisso vicino all’acquisto della Fiorentina: l’imprenditore calabrese potrebbe chiamare Mirabelli e Gattuso

Sembra ormai questione di giorni la cessione definitiva della Fiorentina dai Della Valle a Rocco Commisso, imprenditore italo-americano vicino in passato anche all’acquisto del Milan. L’imprenditore calabrese avrebbe già trovato un uomo di fiducia a cui affidare le sorti dell’area tecnico-sportiva della Viola: Massimiliano Mirabelli. Potrebbe infatti proprio essere il direttore sportivo ex Milan ad essere l’uomo nominato a ricostruire la nuova Fiorentina ma quale sarà l’allenatore? Difficile che Vincenzo Montella possa essere confermato, visto che fu proprio Mirabelli ad esonerarlo ai tempi del Diavolo, al suo posto come allora potrebbe essere preso da Gennaro Gattuso.

Il tecnico ex Milan ha nelle scorse ore rifiutato una chiamata dalla Roma arrivata direttamente da Francesco Totti, dopo l’anno stressante al Milan Gattuso avrebbe espressamente chiesto di voler lavorare in un contesto più semplice e con meno pretese: Firenze sarebbe l’ideale.