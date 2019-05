Fiorentina, Pezzella si allena in gruppo, Della Valle all’allenamento

Buone notizie per i viola di Montella: Pezzella è tornato in gruppo e punta il Parma, in attacco tridente Mirallas, Chiesa, Muriel

Pezzella è tornato ad allenarsi con i compagni dopo l’operazione allo zigomo della scorsa settimana, potrebbe rientrare domenica contro il Parma. A disposizione anche Veretout, dopo il ricorso e lo sconto di una giornata di squalifica.

Presente al centro sportivo anche il presidente Andrea Della Valle per assistere alla seduta d’allenamento e sostenere la squadra in un momento delicato. Il presidente ha parlato al gruppo chiedendo a tutti il massimo impegno in vista delle ultime due partite della stagione. Decisive per la Fiorentina a cui serve un punto per la salvezza matematica.