La Fiorentina ha contattato Pradè per offrirgli il ruolo da ds al posto dell’ormai ex Corvino. Le ultime sull’affare

Dopo la rescissione consensuale con Corvino, la Fiorentina sta valutando di richiamare Daniele Pradè, che dal 2012 al 2016 ha rivestito il ruolo di direttore sportivo viola.

Come spiega Gianluca Di Marzio, l’attuale responsabile dell’area tecnica dell’Udinese potrebbe tornare a Firenze per ricoprire nuovamente il ruolo di ds. Nelle ultime ore il nome di Pradè era stato accostato alla Sampdoria, ma il club viola sembra essere in pole.