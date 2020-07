Fiorentina Sassuolo, i convocati di De Zerbi: out Obiang, Magnani e Toljan

Fiorentina Sassuolo, i convocati di Roberto De Zerbi in vista del match di questa sera contro i viola: out Obiang

Roberto De Zerbi ha diramato l’elenco dei giocatori per il match di questa sera contro la Fiorentina. Obiang, Magnani e Toljan non convocati per qualche acciacco fisico, assente anche Tripaldelli, mentre rientrano il terzo portiere Turati e il difensore Marlon. Prima chiamata per Mercati

Portieri: Consigli, Pegolo, Turati.

Difensori: Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos, Marlon, Muldur, Peluso, Piccinini, Rogerio.

Centrocampisti: Bourabia, Djuricic, Ghion, Magnanelli, Mercati, Locatelli, Traorè.

Attaccanti: Berardi, Boga, Caputo, Defrel, Haraslin, Raspadori.