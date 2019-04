Fiorentina-Sassuolo: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Fiorentina-Sassuolo, 34ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Fiorentina e Sassuolo chiudono la 34esima giornata. Monday night allo Stadio Artemio Franchi di Firenze tra le due squadre più giovani del campionato, tra due delle squadre che hanno pareggiato di più in questo campionato: 16 pareggi per la Fiorentina, 14 per la formazione neroverde. La Fiorentina non vince da marzo, contro la Spal, e non vince in casa addirittura da dicembre, dal derby con l’Empoli. Il Sassuolo sta attraversando un buon momento di forma: 4 risultati utili consecutivi, 3 pareggi e una vittoria. Nella Fiorentina assenti Pjaca e Terracciano. Nel Sassuolo out lo squalificato Locatelli e l’infortunato Magnani.

Fiorentina-Sassuolo: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 21

Fiorentina-Sassuolo: formazioni ufficiali

FIORENTINA: Lafont; Laurini, Pezzella, Milenkovic; Mirallas, Veretout, Fernandes, Dabo, Biraghi; Chiesa, Muriel. A disp: Ghidotti, Brancolini, Hancko, Vitor Hugo, Ceccherini, Norgaard, Gerson, Benassi, Beloko, Montiel, Vlahovic, Simeone. All. Vincenzo Montella

SASSUOLO: Consigli; Demiral, Peluso, Ferrari; Lirola, Sensi, Magnanelli, Bourabia, Rogerio; Berardi, Babacar. A disp: Pegolo, Satalino, Marlon, Lemos, Sernicola, Adjapong, Duncan, Djuricic, Brignola, Di Francesco, Boga, Matri. All. Roberto De Zerbi

Fiorentina-Sassuolo: probabili formazioni e pre-partita

La Fiorentina di Vincenzo Montella riparte dal 3-5-2. I viola dovrebbero scendere in. campo con Muriel e Simeone in attacco e con Chiesa esterno destra. In difesa possibile chance per Vitor Hugo. Possibile panchina per Gerson e Veretout. Montella, a gara in corso, potrebbe far esordire alcuni giovani come ad esempio Beloko. De Zerbi ha alcuni dubbi da sciogliere: sarà 3-5-2 o 4-3-3? Il tecnico tende ad utilizzare la difesa a 3 per affrontare le due punte e potrebbe anche lanciare Peluso dal 1′ minuto. Sensi e Duncan recuperati dovrebbero partire dall’inizio. In avanti sicuro di una maglia Berardi. Attenzione alle possibili sorprese.

Fiorentina (3-5-2): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo; Chiesa, Benassi, Fernandes, Dabo, Biraghi; Simeone, Muriel. A disposizione: Brancolini, Ghidotti, Laurini, Ceccherini, Hancko, Norgaard, Gerson, Veretout, Mirallas, Montiel, Graiciar, Vlahovic. Allenatore:Vincenzo Montella.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Demiral, Ferrari, Rogerio; Sensi, Magnanelli, Duncan; Berardi, Babacar, Boga. A disposizione: Pegolo, Satalino, Marlon, Adjapong, Lemos, Peluso, Sernicola, Bourabia, Djuricic, Di Francesco, Brignola, Matri. Allenatore: Roberto De Zerbi.

Fiorentina-Sassuolo: precedenti

Undici precedenti in Serie A tra Fiorentina e Sassuolo. Bilancio che sorride ai viola con 5 vittorie, 4 pareggi e 2 soli successi dei neroverdi. Il primo squillo del Sassuolo arrivò al primo appuntamento al Franchi, con una vittoria per 3-4 che valse la salvezza agli uomini di Di Francesco, al loro primo anno in A. Al Franchi 3 vittorie della Fiorentina, 1 pareggio e una vittoria del Sassuolo quella, appunto, del 2014. I neroverdi non segnano a Firenze dal 2016. All’andata la sfida è terminata con un pirotecnico 3-3.

Fiorentina-Sassuolo: arbitroSarà l’arbitro Fourneau a dirigere la sfida tra Fiorentina e Sassuolo. Insieme a lui gli assistenti Fiorito e Maccadino. Il quarto uomo invece sarà il signor Illuzzi. Fabbri e Schenone si occuperanno del Var. Un solo precedente tra l’arbitro Fourneau e il Sassuolo: la sfida in casa della Sampdoria terminata 0-0 nel girone d’andata di questa stagione (unica gara diretta dall’arbitro romano). Nessun precedente invece tra Fourneau e la Fiorentina.

Fiorentina-Sassuolo Streaming: dove vederla in tv

Fiorentina-Sassuolo sarà trasmessa a partire dalle ore 21 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box in HD) e Sky Sport (canale 251 satellitare in HD), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.