Fiorentina, Toni: «Tornerei, ma qualcuno mi deve chiamare»

L’ex centravanti Campione del Mondo e della Fiorentina si propone per un ruolo nella dirigenza viola. E sui tifosi…

Luca Toni ha le idee molto chiare sulla sua Fiorentina. «La famiglia Della Valle ha fatto tanto e speso tanto per la Fiorentina, dall’altra parte c’è una tifoseria molto calorosa che vuole una grande squadra. Spero che le due componenti possano tornare ad avvicinarsi, la squadra e i suoi tifosi non meritano una classifica del genere , la Viola deve tornare non dico a vincere lo Scudetto ma almeno a giocarsi un posto in Europa.

Tornare in società, in un ruolo dirigenziale? Mi piacerebbe – le parole di Toni a ViolaNews.com -, ho fatto tre anni stupendi e la storia di questo club ma ovviamente non dipende da me, per tornare a Firenze c’è bisogno che mi chiami qualcuno».