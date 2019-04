Fiorentina-Torino 1-1: pagelle e tabellino

Fiorentina-Torino, 29ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Bellissimo il match del Franchi tra Fiorentina e Torino. Il Toro non riesce a trovare una vittoria in trasferta a Firenze che manca da ben 43 anni, la squadra di Mazzarri gioca però un’interessante primo tempo, dove per circa mezzora mette in grande difficoltà la Fiorentina grazie soprattutto alle ottime prestazioni di giocatori come Iago Falque e Baselli. La Fiorentina non vince e saluta definitivamente le speranze europee per la prossima stagione, nonostante una prestazione a tratti ottima, specie nel finale del secondo tempo. Note positive per le prestazioni dei due classe 2000 Montiel e Vlahovic, protagonisti di un paio di pericolose azioni offensive nei pochi minuti che gli sono stati concessi da Pioli.

Fiorentina-Torino 1-1: il tabellino

MARCATORI: 7′ Giovanni Simeone; 34′ Daniele Baselli

Fiorentina (4-3-3): Lafont 6; Laurini 6, Milenkovic 6, Vitor Hugo 6.5, Biraghi 6; Benassi 5.5, Veretout 6, Gerson 5.5 (34′ st Dabo 5.5); Mirallas 5.5 (40′ st Montiel 6), Simeone 7, Muriel 7 (20′ st Vlahovic 6.5). A disposizione: Terracciano, Brancolini, Ceccherini, Hancko, Norgaard. Allenatore: Pioli

Torino (3-5-2): Sirigu 7; Izzo 6.5, Djidji 6, Moretti 6.5; De Silvestri 6 (28′ st Berenguer 6), Lukic 6, Rincon 6.5, Baselli 7 (35′ st Meite 6), Ansaldi 6; Iago Falque 6.5(6′ st Zaza 5.5), Belotti 5. A disposizione: Ichazo, Rosati, Singo, Bremer, Parigini. Allenatore: Mazzarri

ARBITRO: Fabrizio Pasqua

NOTE: AMMONITI: Baselli, Zaza

FIORENTINA – IL MIGLIORE

MURIEL 7: “La strana coppia” composta da Muriel e Simeone ha funzionato quantomeno bene. Il colombiano in particolare ha fatto una partita tecnicamente eccelsa, giocando per la squadra e servendo più volte ottimi assist. Verso la fine del primo tempo imbuca il compagno Simeone con una geniale palla rasoterra sprecata dal cholito, nel secondo tempo c’è invece spazio per un ottimo destro verso la porta difesa da Sirigu, ma il tentativo si spegne a lato.

FIORENTINA – IL PEGGIORE

GERSON 5.5: Partita decisamente sottotono per il brasiliano, che si è trovato a metà tra un ispiratissimo Muriel e un Biraghi che ha più volte indossato la veste di esterno aggiunto, non riuscendo a supportare propriamente nessuno dei due. Esce a dieci minuti dalla fine per fare spazio a Dabo, ma la sostanza non cambia.

TORINO – IL MIGLIORE

SIRIGU 7: A ragion del vero la partita del Toro non è stata prettamente difensiva, la squadra di Mazzarri ha infatti giocato un calcio soddisfacente per gli ultimi trenta minuti del primo tempo, proseguiti con un buon break all’inizio del secondo. Sirigu però ha salvato il risultato con due parate splendide: la prima su Simeone al minuto 39 del primo tempo, la seconda nel recupero del secondo tempo su sinistro fulmineo di Biraghi. EPer merito suo entra uno solo dei nove tiri in porta tentati dalla Viola.

TORINO – IL PEGGIORE

BELOTTI 5: Non trova la sufficienza il gallo, che continua a rimanere bloccato sui 10 goal stagionali, troppi pochi per uno come lui. A differenza del suo compagno d’attacco Iago Falque non riesce mai a essere incisivo nelle manovre della squadra, concludendo il match con zero tiri in porta e poche occasioni create.

Fiorentina-Torino: diretta live e sintesi

SINTESI SECONDO TEMPO – Secondo tempo iniziato più lentamente rispetto al primo, con entrambe le squadre che hanno preferito studiarsi e non hanno corso quasi nessun rischio. Dopo un buon break granata la Fiorentina ha ripreso l’iniziativa e ha cercato di vincerla, ottima performance dei due classe 2000 Vlahovic e Montiel negli ultimi minuti. Pareggio che non soddisfa nessuno, il Toro conclude con un possesso palla vicino al 60% ma con soli 5 tiri verso la porta avversaria, contro i 18 della squadra di Pioli.

45’+6 – FISCHIO FINALE!

45’+2 – Occasione Fiorentina! Sinistro di Biraghi su assist di Vlahovic! Sirigu salva tutto!

45′ – L’arbitro dice che si giocherà per altri sei minuti

43′ – Colpo di testa in tuffo di Vlahovic su assist di Montiel: palla che sfiora il palo!

40′ – Ultimo cambio anche per la Fiorentina, esce il numero 11 Mirallas, entra il numero 19 Montiel

39′ – Ammonito Zaza: fallo tattico su Veretout per evitare la ripartenza Viola, Vlahovic riesce comunque a ripartire e concludere verso la porta. Il tiro finisce fuori

35′ – terzo cambio per il Torino, esce il numero 8 Baselli ed entra il numero 23 Meite

34′ – Secondo cambio per la Fiorentina, esce il numero 8 Gerson ed entra il numero 14 Dabo

33′ – Grande rovesciata di Vlahovic, ci prova il classe 2000 con un’acrobazia, ma non trova la porta di Sirigu

28′ – Secondo cambio per il Torino, esce il numero 29 De Silvestri per il numero 21 Berenguer

28′ – Risponde la Fiorentina con un bel cross di Biraghi per Simeone, il colpo di testa finisce alto

26′ – Punizione interessante da venticinque metri per Baselli, solo barriera

20′ – Primo cambio per la Fiorentina, esce il numero 29 Muriel ed entra il numero 28 Vlahovic

19′ – La rete è stata sistemata, riprende il match del Franchi

15′ – Ansaldi! Tiro coraggioso di Ansaldi che batte una punizione dalla sua metà campo direttamente verso la porta di Lafont! Il portiere francese si trova leggermente fuori dai pali e finisce sbadatamente dentro la sua porta danneggiando la rete! Il gioco si si fermerà per qualche minuto

14′ – Muriel da fuori! Tiro rasoterra che finisce fuori alla destra di Sirigu

11′ – Gran tiro di Mirallas! Azione che parte da un ipotetico fallo non fischiato al Torino, con Ansaldi che lamenta un colpo ricevuto al volto. Nella ripartenza Viola la palla giunge a Mirallas dopo un bel passaggio orizzontale di Muriel, tiro alto

4′ – Iago Falque chiede il cambio, problemi al ginocchio per lui. Entra Zaza al suo posto

3′ – Occasione Fiorentina! Bel filtrante di Veretout per Mirallas, il tiro di prima viene deviato in angolo

1′ – Inizia il secondo tempo, niente cambi per le due squadre

SINTESI PRIMO TEMPO – Partita scoppiettante quella del Franchi! Ottima partenza della Fiorentina che trova il goal dopo appena 7 minuti, un ispirato Muriel e un ritrovato Simeone sono stati i due giocatori chiave di questo primo tempo per la Viola. Dall’altra parte il Torino di Mazzarri dopo una partenza difficile ha ripreso in mano il pallino del gioco e ha ottenuto il 61% di possesso palla nei primi 45 minuti, grandi prestazioni quelle di Baselli e Iago Falque.

45’+3 – FINE PRIMO TEMPO

45′ – Per l’arbitro si giocherà altri tre minuti

45′ – Benassi! Tiro a botta sicura dell’ex Toro su assist di Muriel, salva tutto Sirigu!

44′ – Ammonito Baselli: fallo ingenuo a metà campo del centrocampista granata, Pasqua tira fuori il primo cartellino della partita

39′ – Palla geniale di Muriel su taglio profondo di Simeone! Il filtrante arriva a destinazione ma il Cholito sbaglia l’uno contro uno con Sirigu!

34′ – GOAL DEL TORINO! Grandissimo tiro a giro di Baselli da fuori area su appoggio di Iago Falque! La palla si incrocia nel sette alle spalle di Lafont!

26′ – Pallonata in pieno volto per Iago Falque, lo spagnolo si rialza dopo pochi minuti

24′ – Reclama un calcio di rigore il Torino per una trattenuta di Victor Hugo su Belotti dopo un bel cross teso di Rincon. È solo calcio d’angolo per la terna arbitrale

22′ – Grande azione personale di Muriel che parte da centrocampo e dribbla due giocatori, si fa ingolosire e non la mette in mezzo, tiro debole che si spegne tra le braccia di Sirigu

18′ – Ancora Ansaldi! L’esterno mette un bel cross dentro per De Silvestri, che manca l’appuntamento col gol grazie al pressing di Victor Hugo

17′ – Tutto ok per Izzo, che rientra velocemente nel rettangolo di gioco

16′ – Gioco fermo per probabile infortunio di Izzo, esce dal campo dolorante il difensore

14′ – In fase offensiva la Fiorentina non sembra accusare la mancanza di Chiesa, finora giocatore chiave per la stagione dei Viola. Ottima intesa nel tridente Muriel-Simeone-Mirallas

9′ – Tenta la risposta il Torino con affondo di Ansaldi dalla sinistra, cross facile per la presa di Lafont

7′ – GOAL DELLA FIORENTINA! Errore incredibile della difesa del Toro col rinvio sbagliato di Ansaldi, Victor Hugo ne approfitta e serve Simeone di testa. Il Cholito non sbaglia il goal dell’1 a 0!

2′ – Subito pericolosa la Fiorentina! Grande tiro di Benassi da fuori, Sirigu la toglie dall’incrocio. Immobile la difesa del Toro

1′ – E’ iniziata la sfida

Squadre in campo. Tra poco il fischio d’inizio.

Fiorentina-Torino: formazioni ufficiali

Fiorentina-Torino uno scontro che potrebbe dire molto in chiave Europa. La squadra di Pioli si trova in una zona di classica che non gli permette di lottare per un posto nelle coppe, per questo si concentrerà nella crescita dei giovani, nell’amalgama di squadra, puntando sulla Coppa Italia. Il Torino, invece, ha grandi ambizioni europee. Dopo l’avvio strepitoso di 2019, la squadra di Mazzarri ha subito l’inattesa sconfitta casalinga con Bologna. Il Toro, grazie ad un ritrovato Belotti, può sognare quell’Europa che manca da tempo.

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Laurini, Milenkovic, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Mirallas, Simeone, Muriel. A disposizione: Terracciano, Brncolini, Ceccherini, Hancko, Norgaard, Dabo, Montiel, Vlahovic. Allenatore: Pioli

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Djidji, Moretti; De Silvestri, Lukic, Rincon, Baselli, Ansaldi; Iago Falque, Belotti. A disposizione: Ichazo, Rosati, Singo, Bremer, Berenguer, Meite, Zaza, Parigini. Allenatore: Mazzarri

