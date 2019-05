Fiorentina, ufficiale la decisione sul ricorso di Montella

La Fiorentina aveva fatto ricorso per la squalifica di Vincenzo Montella per la gara con il Genoa: ecco la decisione del Giudice Sportivo

Contro il Genoa la Fiorentina si giocherà la permanenza in Serie A. Per la sfida (e anche per la successiva), il tecnico viola era stato squalificato dal Giudice Sportivo per espressioni ingiuriose agli ufficiali di gara e per aver sferrato un pugno ad un cartellone pubblicitario, ferendo uno steward. La società aveva deciso di fare ricorso: oggi è arrivata la sentenza definitiva.

Ecco la sentenza definitiva: «La Corte Sportiva d’Appello ha parzialmente accolto il ricorso con procedimento d’urgenza presentato dalla Fiorentina, riducendo da due ad una giornata la squalifica del tecnico viola Vincenzo Montella, con un’ammenda di euro 10.000,00. L’allenatore era stato squalificato dal giudice a seguito della gara Parma-Fiorentina giocata il 19 maggio scorso». Montella non sarà quindi presente in panchina per la sfida contro il Genoa.